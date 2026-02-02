Comerciantes Unidos se desvincula de la convocatoria a una marcha por seguridad

​A pesar de desmarcarse de la convocatoria, desde el sector manifestaron ser plenamente conscientes de la preocupación que genera la problemática delictiva en la localidad bonaerense. En ese sentido, expresaron que comparten la necesidad de que las autoridades adopten medidas serias y sostenidas en el tiempo para enfrentar la situación actual.

​La organización recordó que ya ha participado anteriormente en instancias de manifestación pública, pero subrayó que las soluciones reales no pueden limitarse a respuestas rápidas o superficiales. Según explicaron, el abordaje de la seguridad requiere de un esquema de compromiso, planificación y acciones concretas por parte de los actores responsables.

​Finalmente, el grupo de comerciantes enfatizó la importancia de informar con responsabilidad a la comunidad para evitar confusiones sobre la autoría de la protesta. De esta manera, Comerciantes Unidos de San Pedro ratificó que, si bien el malestar por la inseguridad es un sentimiento compartido, no integran la mesa de organización de esta marcha en particular.

La agrupación Comerciantes Unidos de San Pedro emitió un comunicado oficial para aclarar que no forma parte de la organización ni del impulso de la movilización prevista para los próximos días en la ciudad. A través de un documento enviado a los medios, la entidad buscó marcar una posición clara ante la difusión de la protesta que reclama medidas contra la inseguridad.