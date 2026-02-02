Comerciantes Unidos se desvincula de la convocatoria a una marcha por seguridad

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro denunció este lunes que su página oficial de Facebook fue vulnerada por piratas informáticos, por lo cual la institución perdió el control administrativo de dicha plataforma. Ante esta situación, las autoridades del cuartel emitieron un comunicado para alertar a la comunidad y evitar posibles estafas o desinformación. Desde el Departamento de Prensa y Comunicación de la entidad informaron que el sitio denominado "Bomberos Voluntarios de San Pedro" ya no representa la voz oficial de la institución. En este sentido, solicitaron a los vecinos que ignoren cualquier tipo de mensaje, solicitud de dinero o publicación que provenga de esa cuenta, ya que el contenido no es generado por el personal del Cuartel. Asimismo, los responsables de la asociación instaron a los usuarios a denunciar las publicaciones de la página afectada ante la propia plataforma de Facebook para agilizar su baja o recuperación. La institución ac...
A pesar de desmarcarse de la convocatoria, desde el sector manifestaron ser plenamente conscientes de la preocupación que genera la problemática delictiva en la localidad bonaerense. En ese sentido, expresaron que comparten la necesidad de que las autoridades adopten medidas serias y sostenidas en el tiempo para enfrentar la situación actual.
La organización recordó que ya ha participado anteriormente en instancias de manifestación pública, pero subrayó que las soluciones reales no pueden limitarse a respuestas rápidas o superficiales. Según explicaron, el abordaje de la seguridad requiere de un esquema de compromiso, planificación y acciones concretas por parte de los actores responsables.
Finalmente, el grupo de comerciantes enfatizó la importancia de informar con responsabilidad a la comunidad para evitar confusiones sobre la autoría de la protesta. De esta manera, Comerciantes Unidos de San Pedro ratificó que, si bien el malestar por la inseguridad es un sentimiento compartido, no integran la mesa de organización de esta marcha en particular.
