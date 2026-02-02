El Enero con menos lluvias del que se tienen registros

El mes que acaba de finalizar marcó un hito climático sin precedentes en la región norte de la provincia de Buenos Aires al convertirse en el enero más seco desde que se iniciaron los registros oficiales. Según el último informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, las precipitaciones acumuladas durante el primer mes del año alcanzaron apenas los 10,6 milímetros.

Este valor representa un déficit hídrico extremo si se lo compara con el promedio histórico para enero, que se sitúa en los 117,9 milímetros. La cifra actual desplaza a un segundo lugar al registro de 1985, año en el que habían caído 17,2 milímetros, y se ubica muy por debajo de otros periodos críticos recientes, como los de 2025 y 1965.

El fenómeno no fue un hecho aislado de la estación experimental, sino que se manifestó de forma generalizada en todo el noreste bonaerense. Los datos relevados por la Red Colaborativa de Lluvias, conformada por productores e instituciones regionales, confirmaron que en diversos puntos de la zona los acumulados fueron incluso inferiores a los del INTA, consolidando un panorama de sequía severa en el que suele ser, estadísticamente, el mes más lluvioso del calendario.

Especialistas del organismo destacaron que este déficit pluvial impacta de manera directa en los niveles de humedad del suelo y en el desarrollo de los cultivos estacionales. El análisis meteorológico integral del mes, que incluye variables de temperatura, humedad relativa y vientos, ya se encuentra disponible para su consulta pública a través del Informe Meteorológico Mensual.

La institución puso a disposición de la comunidad y de los sectores productivos una serie de herramientas digitales y mapas interactivos que permiten visualizar el comportamiento de las lluvias por localidad. A través de estos recursos, se busca facilitar la toma de decisiones ante un escenario climático que desafía los parámetros históricos de la última mitad de siglo.





Mapa de la Red Colaborativa con los acumulados de enero 2026 (versión interactiva: https://bit.ly/RCLluvias_ene26)

Informe Meteorológico Mensual completo: https://bit.ly/IMM012026

Caja de herramientas con información histórica: https://linktr.ee/meteointasp