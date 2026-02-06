El programa "Bombero Elegido" entrevistó a Nicolás Cava (Video)

El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa "Bombero Elegido", una producción dirigida por Santiago Paladini que recorre distintas dotaciones de todo el país para visibilizar la labor comunitaria.

En esta oportunidad, el equipo de producción realizó una entrevista en profundidad con el voluntario Nicolás Cava. El testimonio se centró en las experiencias y vivencias personales que atraviesan quienes ejercen esta función, abordando conceptos sobre el compromiso y la vocación de servicio que demanda el trabajo diario en la institución.

Desde la entidad destacaron que el encuentro permitió una charla sincera sobre lo que significa ser bombero voluntario hoy. Por su parte, los responsables del programa explicaron que la entrevista puso especial énfasis en el mundo de los desafíos de habilidades y en una temática de creciente relevancia para las fuerzas de seguridad y emergencia: la importancia de la salud mental.

La producción subrayó que el testimonio de Cava ofrece una mirada íntima sobre los procesos personales que enfrentan los voluntarios ante situaciones de riesgo y la gestión emocional necesaria para sostener la actividad al servicio de la comunidad. El contenido ya se encuentra disponible para su difusión nacional, buscando poner en valor no solo el aspecto técnico del servicio, sino también la faceta humana de sus integrantes.