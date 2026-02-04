Dirigentes mercantiles nacionales visitaron el SEC para fortalecer la unidad y la articulación regional

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Pedro recibió la visita del secretario general del Movimiento Mercantil del Interior, José González, en un encuentro que tuvo como eje principalentre las distintas filiales bonaerenses.

La jornada contó además con la participación de los secretarios generales de las ciudades vecinas de San Nicolás y Campana, quienes junto a la conducción local encabezada por Marcelo Mosteiro, analizaron la situación actual de los trabajadores mercantiles. Desde la organización local destacaron que este tipo de encuentros permite reafirmar el compromiso de construcción colectiva y el diseño de estrategias comunes ante los desafíos laborales vigentes.

Durante la reunión, los dirigentes subrayaron la importancia de mantener un diálogo fluido y una organización sólida para garantizar la defensa de los derechos conquistados. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de trabajar de manera articulada para mejorar las condiciones laborales en todo el corredor norte de la provincia, promoviendo el acompañamiento permanente a las bases.

Por su parte, el secretario general del SEC San Pedro, Marcelo Mosteiro, expresó el reconocimiento de la comisión directiva hacia los referentes visitantes. La presencia de las máximas autoridades regionales en la ciudad fue calificada como un respaldo fundamental para consolidar el movimiento mercantil del interior con responsabilidad y convicción gremial.