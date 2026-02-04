El Centro de Comercio manifestó su preocupación por la inseguridad y exigió mayor articulación judicial
A continuación, se transcribe el comunicado completo emitido por la entidad:
CCIT: Preocupación por hechos de inseguridad en San PedroDesde la Comisión Directiva del Centro de Comercio de San Pedro expresamos nuestra preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido. La reiteración de estos episodios obliga a sostener un reclamo social permanente para que una problemática tan compleja no pierda legitimidad ni visibilidad.
Sabemos que estamos lejos de contar con la infraestructura ideal, pero también que este escenario no admite distracciones. La seguridad requiere un compromiso constante de las autoridades políticas en todos sus niveles, el respaldo y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, y un trabajo en red con los vecinos, cuya colaboración mediante denuncias y herramientas de seguimiento resulta fundamental.
Acompañamos con solidaridad a todas las familias afectadas por estos hechos y, de manera especial, a un ex integrante de nuestra comisión directiva que lo ha sufrido en el ámbito familiar.
Reiteramos nuestra predisposición a participar de reuniones constructivas y a que el reclamo institucional por mayor seguridad vaya de la mano con una articulación efectiva con el Poder Judicial, un actor clave para que, cuando la policía actúa, los resultados sean duraderos.
Desde el Centro de Comercio reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando este reclamo como una prioridad permanente.