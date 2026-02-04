El Centro de Comercio manifestó su preocupación por la inseguridad y exigió mayor articulación judicial

La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante unay diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

A través de un pronunciamiento institucional, la entidad mercantil subrayó que la reiteración de estos episodios delictivos obliga a sostener un reclamo social permanente para evitar que la problemática pierda visibilidad y legitimidad en la agenda pública. La organización expresó además su solidaridad con las familias afectadas, haciendo especial mención a un ex integrante de su comisión directiva que sufrió un hecho de inseguridad en su ámbito familiar.

Desde el Centro de Comercio señalaron que, si bien la infraestructura actual no es la ideal, el escenario de inseguridad no admite distracciones por parte de las autoridades. En ese sentido, remarcaron la necesidad de un compromiso constante de los responsables políticos en todos sus niveles, junto con el respaldo y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad locales.

Asimismo, la institución instó a profundizar el trabajo en red con los vecinos, considerando fundamental su colaboración mediante la radicación de denuncias y el uso de herramientas de seguimiento. En su pronunciamiento, el CCIT reafirmó su predisposición para participar en reuniones constructivas que permitan una articulación efectiva.

Finalmente, la entidad destacó que el Poder Judicial resulta un actor clave para que los resultados de la labor policial sean duraderos. Bajo esta premisa, el Centro de Comercio reafirmó su compromiso de mantener el reclamo por mayor seguridad como una prioridad permanente de su gestión institucional.

A continuación, se transcribe el comunicado completo emitido por la entidad: