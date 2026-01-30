Vóley: Náutico San Pedro regresa a la escena nacional con su participación en la Liga Federal en San Juan

El Club Náutico San Pedro presentó oficialmente a su plantel de Primera División de vóley masculino que competirá en la, certamen que se desarrollará en la provincia de San Juan. El acto tuvo lugar en el gimnasio de la institución durante una de las últimas prácticas previas al viaje, marcando un hito histórico: el regreso del club a la alta competencia nacional tras más de tres décadas.

La conferencia de prensa fue encabezada por el entrenador Federico Bonvissuto, quien resaltó la importancia de este proceso y el esfuerzo colectivo para concretar el proyecto. El técnico recordó las históricas participaciones del club en la División de Honor hace más de 30 años y valoró el crecimiento de la infraestructura deportiva que posiciona hoy a Náutico como un referente a nivel nacional.

Identidad y refuerzos

El plantel que viajará a territorio sanjuanino se destaca por su fuerte identidad local, ya que el 70% de los jugadores son surgidos de las bases del club. La lista incluye a cuatro deportistas de categoría Sub 18 y se completa con cuatro refuerzos de experiencia para afrontar la exigencia del torneo.

Los jugadores convocados son Juan Ignacio Martínez, Ramiro Sarto, Carlos Tomás Oule, Mateo Tosso, Juan Martín Corsaro, Matías Arregui, Gonzalo Ratto, Federico Leone, Juan Segundo González, Jeremías Duzac, Alhue Loquindoli, Aaron Omar De Tita, Julián Álvarez y Lautaro Oromes. El cuerpo técnico liderado por Bonvissuto se completa con Rodrigo Cano y Andrés Nibale, respaldados por un staff interdisciplinario de medicina, kinesiología, nutrición y psicología deportiva.

Cronograma de competencia

El debut del equipo sampedrino está programado para el próximo miércoles 4 de febrero a las 17:45 frente a Aseba de San Luis. El calendario de la fase inicial continuará el jueves 5 ante Eimm, el viernes 6 contra Defensores de Catamarca y cerrará el sábado 7 de febrero frente a Racing de Castex, La Pampa; todos estos últimos encuentros en el horario de las 10:45.

Los partidos podrán seguirse en vivo a través de las plataformas audiovisuales de la FeVA y de la Federación Sanjuanina de Vóley mediante sus canales de YouTube. En San Juan, la transmisión estará a cargo de PlaySports, con la posibilidad de emisión nacional por la señal DeporTV.