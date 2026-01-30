Un ladrón huyó a campo traviesa y abandonó una bicicleta robada tras ser reconocido por la policía

Personal policial del destacamento de la localidad de Santa Lucía logró recuperar en la tarde de ayer una bicicleta de alta gama que había sido sustraída días atrás de una vivienda de la zona. El procedimiento se desencadenó cuando el presunto autor del hecho, al advertir la presencia de los efectivos, optó por abandonar el rodado y emprender una huida a pie por una zona rural.

La investigación se inició tras la denuncia de un robo ocurrido a principios de esta semana, cuando una bicicleta marca Moovee fue retirada del interior de una propiedad privada bajo la modalidad de robo. Desde entonces, las fuerzas de seguridad local mantenían un esquema de vigilancia para dar con el elemento sustraído y el responsable del ilícito.

Persecución y hallazgo

Durante las tareas de patrullaje preventivo, los uniformados identificaron a un sospechoso que se desplazaba en la unidad buscada. Al verse cercado y tras ser reconocido por los agentes, el delincuente dejó la bicicleta abandonada en la vía pública y se dio a la fuga a campo traviesa, aprovechando la geografía del lugar para evitar su captura.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro del rodado para realizar las pericias correspondientes y gestionar su posterior devolución al propietario damnificado. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que impartió las directivas necesarias para continuar con la búsqueda del prófugo, quien ya estaría plenamente identificado.