Sanatorio COOPSER reanuda la atención de Unión Personal y Accord Salud para consultorios y laboratorio

El Sanatorio COOPSER oficializó hoy el restablecimiento de la atención médica para los afiliados de las obras sociales, luego de alcanzar un acuerdo parcial por la deuda que las entidades mantenían con la institución. Sin embargo, desde el centro de salud aclararon que la normalización de las prestaciones se limita exclusivamente a los servicios de

La interrupción del servicio, que afectaba a una importante nómina de beneficiarios en la región, se había originado por incumplimientos financieros persistentes. La decisión de retomar la atención se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente, lo que permitió destrabar el conflicto de manera parcial y reactivar la cobertura ambulatoria.

Alcance de la medida y turnos

A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas con los profesionales médicos que integran la cartilla de la institución. Asimismo, los servicios de laboratorio ya se encuentran operativos para procesar los estudios requeridos por los afiliados de ambas prepagas.

Desde la administración del Sanatorio subrayaron que, si bien este avance garantiza la vigencia de los derechos prestacionales básicos, la reanudación se circunscribe a estas dos áreas específicas, manteniendo el seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos financieros restantes por parte de las obras sociales.