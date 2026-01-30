Música en el río y el desfile de los Granaderos encabezan las propuestas gratuitas para el fin de semana

La Municipalidad de San Pedro presentó una variada agenda de actividades culturales gratuitas para este fin de semana, destinada a residentes y turistas.

El cronograma combina la propuesta musical y gastronómica del Festival del Río con una presentación especial de la histórica Fanfarria Militar “Alto Perú” en el casco céntrico de la ciudad.

Las actividades comenzarán formalmente este sábado 31 de enero a las 10:30, en Bartolomé Mitre 894, con el desfile musical del. La agrupación brindará un repertorio tradicional abierto a toda la comunidad, en un espectáculo que conjuga el valor histórico con la identidad nacional.

Programación del Festival del Río

Por la tarde, el foco de atención se trasladará al escenario del Festival del Río, que contará durante ambas jornadas con un patio gastronómico permanente. El sábado, la música iniciará a las 20:00 con la presentación de Ludmila Torres, seguida por Sheila “La Voz”, Romántica y Adrián “El Parrandero”. El tramo final de la noche estará a cargo de El León Talence y el grupo Velvet para el cierre.

El domingo 1 de febrero, el evento comenzará más temprano, a partir de las 19:00, con la actuación de Luan. La grilla se completará con los shows de Anabela Prado y La Bitácora de Flavia, mientras que Claudio Martín será el encargado de clausurar el fin de semana de festejos a la vera del río.

Desde la organización destacaron que todas las propuestas son de acceso libre y gratuito, buscando fomentar el encuentro familiar y potenciar el atractivo turístico del distrito durante la temporada estival.