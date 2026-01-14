Hospital Privado SADIV: Continúa la atención a afiliados de Unión Personal - Accord Salud y refuerza su guardia activa 24 horas

El Hospital Privado SADIV informó que continúa vigente la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud, brindando "previsibilidad y tranquilidad a los pacientes en un contexto de reorganización del sistema de prestadores de salud en la región".





Desde la Dirección Médica destacaron que "garantizar la continuidad de la atención, con calidad médica y seguridad para el paciente, es una prioridad institucional, ya que salud no puede esperar”.





El establecimiento recordó que cuenta con Guardia Activa las 24 horas, los 365 días del año, con atención permanente en adultos, pediatría, traumatología, ginecología–obstetricia y cardiología, "respaldada por equipos médicos especializados, personal de enfermería capacitado y tecnología de alta complejidad".





Finalmente, resaltaron que "el Hospital Privado SADIV es un efector de alta complejidad, acreditado bajo exigentes normas y estándares de calidad y seguridad del paciente, entre ellos ITAES, CENAS y CIDCAM, certificando procesos, infraestructura y modelo de atención centrado en el paciente".