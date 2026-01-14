Advierten por brotes de dermatitis urticante tras invasión de polillas negras en distritos cercanos a San Pedro

  Una invasión de la denominada "mariposa negra" ( Hylesia nigricans ) generó en los últimos días un marcado incremento en las consultas por cuadros de dermatitis y diversas reacciones alérgicas en niños y adultos de los partidos de Escobar, Pilar y Tigre. El fenómeno, que también afecta a distritos ubicados a pocos kilómetros de San Pedro, puso en alerta a las autoridades sanitarias debido a que, si bien el insecto no pica ni muerde, el roce con sus patas y el contacto con los pelos microscópicos que libera como mecanismo de defensa provoca una fuerte reacción urticante. A partir del aumento de casos, las áreas de salud municipales recordaron que los síntomas suelen manifestarse a través de enrojecimiento, picazón intensa, ronchas, ardor o inflamación localizada.

Hospital Privado SADIV: Continúa la atención a afiliados de Unión Personal - Accord Salud y refuerza su guardia activa 24 horas


El Hospital Privado SADIV informó que continúa vigente la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud, brindando "previsibilidad y tranquilidad a los pacientes en un contexto de reorganización del sistema de prestadores de salud en la región".

Desde la Dirección Médica destacaron que "garantizar la continuidad de la atención, con calidad médica y seguridad para el paciente, es una prioridad institucional, ya que salud no puede esperar”.

El establecimiento recordó que cuenta con Guardia Activa las 24 horas, los 365 días del año, con atención permanente en adultos, pediatría, traumatología, ginecología–obstetricia y cardiología, "respaldada por equipos médicos especializados, personal de enfermería capacitado y tecnología de alta complejidad".

Finalmente, resaltaron que "el Hospital Privado SADIV es un efector de alta complejidad, acreditado bajo exigentes normas y estándares de calidad y seguridad del paciente, entre ellos ITAES, CENAS y CIDCAM, certificando procesos, infraestructura y modelo de atención centrado en el paciente".