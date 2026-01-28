Detuvieron a un hombre de 46 años buscado por múltiples delitos en contexto de violencia de género

​La captura se produjo en la intersección de las calles Javier Rivero y Balcarce, en plena vía pública, donde los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso mientras realizaban tareas de investigación vinculadas a la causa. El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, está imputado por un concurso de delitos cometidos bajo el marco de violencia de género, una causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo de la fiscal Dra. María del Valle Viviani.

​Tras la detención, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial local, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Según informaron fuentes policiales, se espera el otorgamiento de un cupo en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense para su posterior traslado definitivo.

Un hombre de 46 años fue detenido hoy en horas del mediodía por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal, tras un operativo de vigilancia motivado por una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial local.