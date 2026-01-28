Detuvieron a un hombre de 46 años buscado por múltiples delitos en contexto de violencia de género

Un hombre de 46 años fue detenido hoy en horas del mediodía por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal, tras un operativo de vigilancia motivado por una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial local. ​La captura se produjo en la intersección de las calles Javier Rivero y Balcarce, en plena vía pública, donde los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso mientras realizaban tareas de investigación vinculadas a la causa. El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, está imputado por un concurso de delitos cometidos bajo el marco de violencia de género, una causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo de la fiscal Dra. María del Valle Viviani. ​Tras la detención, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial local, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Según informaron fuentes policiales, ...

Detuvieron a un hombre de 32 años tras el robo de una bicicleta en pleno centro

Un hombre de 32 años fue aprehendido ayer por la tarde por personal de la Policía Bonaerense luego de sustraer una bicicleta de un comercio céntrico. El operativo, que incluyó un despliegue de cerrojo en las inmediaciones, permitió recuperar el rodado y poner al sospechoso a disposición de la justicia.

​El hecho se desencadenó cuando el delincuente aprovechó que una bicicleta tipo mountainbike rodado 29 se encontraba estacionada sin medidas de seguridad frente a un local comercial ubicado en la calle Mitre al 900. El vehículo pertenecía a un adolescente de 15 años que había ingresado al establecimiento momentos antes del ilícito.

​Gracias al rápido análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron identificar las características físicas del sospechoso y su dirección de huida. Con esta información, las patrullas iniciaron una persecución coordinada que culminó en la intersección de las calles Hermano Indio y Ayacucho, donde el sujeto fue interceptado y reducido.

​Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de la bicicleta sustraída, la cual fue reconocida posteriormente por su propietario. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado en el sector de calabozos.

​La causa fue caratulada preventivamente como "Hurto agravado por vehículo dejado en la vía pública". En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 en turno, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con el proceso judicial contra el detenido.