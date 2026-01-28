Detuvieron a un hombre de 32 años tras el robo de una bicicleta en pleno centro

Un hombre de 32 años fue aprehendido ayer por la tarde por personal de la Policía Bonaerense luego de sustraer una bicicleta de un comercio céntrico. El operativo, que incluyó un despliegue de cerrojo en las inmediaciones, permitió recuperar el rodado y poner al sospechoso a disposición de la justicia.

​El hecho se desencadenó cuando el delincuente aprovechó que una bicicleta tipo mountainbike rodado 29 se encontraba estacionada sin medidas de seguridad frente a un local comercial ubicado en la calle Mitre al 900. El vehículo pertenecía a un adolescente de 15 años que había ingresado al establecimiento momentos antes del ilícito.

​Gracias al rápido análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos lograron identificar las características físicas del sospechoso y su dirección de huida. Con esta información, las patrullas iniciaron una persecución coordinada que culminó en la intersección de las calles Hermano Indio y Ayacucho, donde el sujeto fue interceptado y reducido.

​Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de la bicicleta sustraída, la cual fue reconocida posteriormente por su propietario. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado en el sector de calabozos.

​La causa fue caratulada preventivamente como "Hurto agravado por vehículo dejado en la vía pública". En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 en turno, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con el proceso judicial contra el detenido.