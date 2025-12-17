Una quema de basura habría sido el origen del siniestro en el galpón de calle Estrada

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios debieron intervenir ayer por la tarde para sofocar un incendio declarado en un galpón de la ciudad, originado presuntamente por una quema de residuos que se tornó incontrolable.

El siniestro se produjo en una propiedad ubicada en la calle Estrada al 350. Tras recibir una alerta a través del servicio de emergencias 911, personal policial se desplazó al lugar, donde se había iniciado un foco ígneo en un galpón destinado al depósito de elementos varios en desuso.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, una mujer de 85 años, quien refirió que el fuego se inició a raíz de una quema de basura que no estaba siendo supervisada. La magnitud de las llamas requirió la presencia de cuatro unidades del cuerpo de

Tras un intenso trabajo, el personal de bomberos logró extinguir el incendio de forma definitiva. Según el informe oficial, no se registraron personas lesionadas y las consecuencias del siniestro se limitaron únicamente a daños materiales en la estructura y los objetos almacenados, incluyendo un tractor.