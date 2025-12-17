Navidad en Hospital Privado SADIV con visita de Papá Noel y colecta solidaria

Visita de Papá Noel

El próximo lunes 22 de diciembre, la magia navideña llegará al hospital con la visita especial de Papá Noel, quien recorrerá las instalaciones entre las 10 y 12 horas.

Durante la jornada, Papá Noel se acercará a los niños, se tomará fotografías con ellos y les entregará presentes, buscando crear un momento único de emoción y sonrisas para pacientes, familias y equipos de salud. Desde la institución, se solicita la difusión de esta actividad para que más niños puedan acercarse y compartir su momento con Papá Noel.

Colecta Solidaria de Juguetes

En el marco de las celebraciones de la Navidad 2025, el Hospital Privado SADIV lanzó una colecta solidaria de juguetes bajo el lema: “Ayudemos a que cada niño tenga su momento de felicidad.”

La iniciativa invita a la comunidad a colaborar con la donación de juguetes nuevos o usados en buen estado, que serán destinados a la Casa del Niño “Paula Albarracín” para llevar sonrisas a los más pequeños.

Las donaciones se recibirán en el sector de Informes, planta baja de la institución, hasta la mañana del día 23 de diciembre. Esta propuesta busca acompañar y humanizar estas fechas tan especiales.