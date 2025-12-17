Un ciclista herido tras chocar con una camioneta

Undebió ser trasladado al hospital tras protagonizar un accidente de tránsito cuandi circulaba en bicicleta.

El hecho se registró ayer en horas del mediodía en la intersección de la Avenida Sarmiento y calle Independencia. Por motivos que aún son materia de investigación, el biciclo de paseo chocó con una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco, conducida por una mujer de 51 años.

Al lugar del siniestro acudió una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107, cuyo personal trasladó al ciclista hacia la guardia del nosocomio, con un golpe en la cabeza. Las lesiones, de acuerdo al reporte oficial, no pusieron en riesgo su vida, siempre que no medien complicaciones posteriores.

En el caso tomó intervención la Fiscalía N° 11 en turno, que dispuso las diligencias de rigor para establecer las causas del accidente.