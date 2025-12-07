Un automóvil cayó a una zanja: no hubo heridos

Un rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta que había sido robada momentos antes en la vía pública. El vehículo fue encontrado abandonado después de que el delincuente se diera a la fuga al recibir la voz de alto por parte de los efectivos. En el día de la fecha, personal de la Comisaría en conjunto con el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia, iniciaron un operativo cerrojo a raíz de un llamado a la estación policial.
Un incidente de tránsito sin intervención de terceros se registró en la jornada de ayer, cuando un automóvil despistó y terminó cayendo a una zanja.
Personal policial, mientras realizaba una recorrida preventiva, se entrevistó en la 3 de Febrero y Crucero General Belgrano con un hombre de 29 años. Este individuo se encontraba junto a un lateral de un vehículo Chevrolet Corsa.
Según manifestó el conductor a los agentes, mientras circulaba por la zona, perdió el control del rodado, lo que provocó que derrapara y cayera a la zanja. Afortunadamente, no hubo intervención de terceros vehículos ni peatones involucrados.
El incidente arrojó únicamente daños materiales en el vehículo. Debido a que no hubo personas lesionadas ni participación de otros rodados, la Policía no tomó intervención en el hecho.
