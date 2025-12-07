Un automóvil cayó a una zanja: no hubo heridos

Un incidente de tránsito sin intervención de terceros se registró en la jornada de ayer, cuando un automóvil despistó y terminó cayendo a una zanja.

Personal policial, mientras realizaba una recorrida preventiva, se entrevistó en la 3 de Febrero y Crucero General Belgrano con un hombre de 29 años. Este individuo se encontraba junto a un lateral de un vehículo Chevrolet Corsa.

Según manifestó el conductor a los agentes, mientras circulaba por la zona, perdió el control del rodado, lo que provocó que derrapara y cayera a la zanja. Afortunadamente, no hubo intervención de terceros vehículos ni peatones involucrados.

El incidente arrojó únicamente daños materiales en el vehículo. Debido a que no hubo personas lesionadas ni participación de otros rodados, la Policía no tomó intervención en el hecho.