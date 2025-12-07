Robó una moto y la dejó tirada tras ser descubierto por la policía

Un rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta que había sido robada momentos antes en la vía pública. El vehículo fue encontrado abandonado después de que el delincuente se diera a la fuga al recibir la voz de alto por parte de los efectivos.

En el día de la fecha, personal de la Comisaría en conjunto con el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia, iniciaron un operativo cerrojo a raíz de un llamado a la estación policial.

El despliegue se concentró en la calle Molina al 400, donde lograron recuperar una motocicleta marca Benelli TNT15 de 150 cm3, de color blanca. El rodado fue abandonado en la vía pública por un sujeto que emprendió la fuga al ser interceptado por los efectivos.

Momentos antes, la motocicleta había sido sustraída en la intersección de la calle Pellegrini y Oliveira César, tras dañar el tambor de ignición, siendo la víctima un joven de 25 años.

La Fiscalía local interviene en la causa para iniciar las investigaciones que permitan identificar y aprehender al responsable del robo.