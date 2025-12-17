Rivas denunció hostigamientos y pidió una perimetral contra tres militantes de "San Pedro Puede"

El clima político Concejo Deliberante siguió escalando en tensión tras la presentación judicial realizada este mediodía por el concejal Martín Leandro Rivas

.

El actual presidente del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro compareció ante la fiscalía para radicar una denuncia penal por hostigamientos y amenazas, solicitando formalmente una medida de restricción perimetral contra tres personas vinculadas al espacio político "San Pedro Puede" .

Los hechos que motivaron la denuncia comenzaron a gestarse tras el acto de jura de nuevas autoridades el pasado 5 de diciembre .

Según el relato de Rivas, ayer Enzo Gravino lo agredió verbalmente dentro del edificio municipal, utilizando epítetos como "traidor" y "garca" . El conflicto continuó antes del mediodía cuando Andrés Ferrari, militante y asesor del mismo espacio, lo habría embestido físicamente chocando su hombro de forma brusca en un pasillo, para luego proferir nuevos insultos, siempre de acuerdo a lo mencionado por Rivas.

Esta situación derivó en una reunión de urgencia convocada por el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, de la que participaron Rivas y el presidente del bloque San Pedro Puede, Ariel Rey .

Sin embargo, la tensión no cesó. Rivas denunció que, tras aquel encuentro, Ferrari lo increpó nuevamente haciendo alusión a su desempeño electoral . La situación alcanzó su punto más crítico hoy, cuando el edil manifestó haber visto a Jonatan De la Fuente, efectivo de la policía bonaerense y militante de Rey, salir de las oficinas de su bloque para luego amenazarlo por lo bajo con la frase "te vamos a hacer cagar" . Cabe destacar que Rivas ya había denunciado a De la Fuente por amenazas ante la Prefectura en el año 2023 .

De forma paralela, el conflicto se ha trasladado al plano de la "guerra de denuncias", ya que Andrés Ferrari presentó ayer su propia denuncia penal contra el concejal . Ante esto, Rivas emitió un duro descargo público calificando la acción de Ferrari como una "denuncia falsa" destinada a invertir responsabilidades y banalizar la violencia real que padece la sociedad. En su comunicado, el edil apuntó directamente contra la figura de Ariel Rey, a quien responsabilizó por la falta de conducción y de límites claros sobre las personas que circulan por el Concejo bajo su órbita.

Finalmente, Rivas solicitó la intervención de la Justicia para "garantizar su seguridad" y pidió formalmente una reunión de labor legislativa "con el fin de establecer reglas claras sobre el ingreso y permanencia de personas ajenas al cuerpo deliberativo". Para el concejal, el Honorable Concejo Deliberante "no puede normalizar situaciones de tensión ni transformarse en un escenario donde se judicialice falsamente la política", por lo que aseguró que ejercerá "todas las acciones legales necesarias para esclarecer los hechos y preservar el orden institucional en San Pedro".