Presupuesto 2026: Salud absorberá casi la mitad de los 58 mil millones de pesos

El presupuesto para el ejercicio 2026 de la Municipalidad estima gastos y recursos por un total de

El proyecto creado por el equipo económico del Departamento Ejecutivo tras la prórroga concedida, fija las pautas económicas que regirán la administración municipal durante el próximo año.

Las erogaciones previstas se desglosan en $56.025.990.547,10 para gastos corrientes, $451.596.552,40 destinados a gastos de capital y $1.984.403.177,02 asignados a aplicaciones financieras.

Un dato central del proyecto es la fuerte incidencia del costo laboral: el gasto en personal asciende a $37.573.039.323,18, lo que representa aproximadamente el 64,2% del presupuesto total.

Distribución por áreas y secretarías

Nuevamente, se refleja una marcada prioridad para el área sanitaria, que absorve casi la mitad de los recursos municipales. El detalle de las partidas asignadas por jurisdicción y su porcentaje sobre el total es el siguiente:

Secretaría de Salud: $28.557.460.306,83 ( 48,84% ). Dentro de esta cartera, el Hospital Municipal cuenta con una asignación específica de $19.065.735.725,34.

Honorable Concejo Deliberante (HCD): $8.461.990.287,52 ( 14,47% ).

Secretaría de Servicios Públicos: $7.852.598.298,91 ( 13,43% ).

Secretaría de Desarrollo de la Comunidad: $4.611.941.028,60 ( 7,89% ).

Secretaría de Desarrollo Económico: $4.539.017.444,53 ( 7,76% ).

Secretaría de Seguridad: $3.069.437.674,15 ( 5,25% ).

Secretaría de Economía y Hacienda: $2.494.722.558,88 ( 4,27% ).

Secretaría de Gobierno: $2.066.656.148,26 ( 3,53% ).

Secretaría de Obras: $1.083.559.435,98 ( 1,85% ).

Tribunal de Faltas: $286.534.707,66 (0,49%).

Planta de personal y salarios proyectados

En materia de recursos humanos, el municipio prevé una estructura de 1.006 cargos en planta permanente y 164 en planta temporaria, a los que se suman 58 médicos de guardias de reemplazo y 8 guardavidas estacionales.

El proyecto fija el sueldo mínimo para un agente municipal de 30 horas semanales en $425.385,93. Por su parte, la remuneración del Intendente Municipal se proyecta en $9.352.083,94, mientras que el sueldo mínimo utilizado para la liquidación de las dietas de los concejales se establece en $667.275,00.

Cláusulas financieras y administrativas

La ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo a utilizar de forma transitoria hasta el 15% del presupuesto aprobado para cubrir deficiencias momentáneas de caja o retrasos en el flujo de ingresos ordinarios. Asimismo, establece que los saldos de cuentas con afectación especial al cierre del ejercicio serán transferidos automáticamente al año siguiente para respetar su destino específico.

Finalmente, el texto autoriza al Ejecutivo a suspender beneficios fiscales previstos en ordenanzas anteriores cuando existan razones económicas que pongan en riesgo la efectiva prestación de los servicios públicos municipales.