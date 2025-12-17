Denuncias cruzadas por agresiones entre el concejal Martín Rivas y Andrés Ferrari, asesor de Rey

Una situación de extrema tensión se vive en el Concejo Delberante tras una serie de incidentes en los pasillos del cuerpo legislativo que derivaron en presentaciones administrativas y denuncias penales por agresiones físicas y verbales.

El conflicto se hizo público ayer, cuando el concejal Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro, presentó una nota ante la Presidencia del cuerpo denunciando haber sido víctima de "agresiones verbales y empujones". Según el edil, los responsables de estos hechos serían los militantes Enzo Gravino y Andrés Ferrari, pertenecientes al espacio "San Pedro Puede", bloque que conduce el concejal Ariel Rey. Rivas solicitó la intervención de las autoridades para prevenir futuros actos que afecten la "convivencia política".





Denuncia penal por agresión física

La controversia escaló este miércoles con la respuesta de una de las partes acusadas. Andrés Ferrari, identificado como asesor del concejal Ariel Rey, presentó un descargo formal ante el Concejo Deliberante y radicó una denuncia penal contra el concejal Rivas por un presunto ataque físico.

De acuerdo con la declaración testimonial de Ferrari ante la Estación de Policía Comunal, el hecho ocurrió el martes 16 de diciembre alrededor de las 11:20 horas. El denunciante sostuvo que, mientras se encontraba en un pasillo del Palacio Legislativo, el concejal Martín Rivas le habría propinado "un golpe brusco con el codo" que impactó en su mandíbula.

Ferrari detalló en su denuncia que, tras la supuesta agresión física, el edil comenzó a insultarlo y agredirlo verbalmente. El asesor aportó como testigos al concejal Ariel Rey y a otras tres personas que se encontraban en el lugar, además de presentar un precario médico de la Guardia General del hospital local para constatar la lesión.

En su descargo por escrito ante el presidente del HCD, Martín Baraybar, Ferrari negó categóricamente las acusaciones de Rivas, calificándolas de "absolutamente falsas" y carentes de "sustento fáctico". Asimismo, denunció que el concejal utilizó un ámbito institucional para "instalar un relato falso" que lesiona su buen nombre y honor.

La causa penal por este incidente se tramita actualmente bajo la IPP N° 16-01-004961-25/00 en la Fiscalía N° 11 de San Pedro. Mientras tanto, en el ámbito político, se espera que el Concejo Deliberante evalúe las medidas a adoptar ante lo que ambas partes coinciden en calificar como un hecho de gravedad institucional que empaña el funcionamiento del cuerpo.