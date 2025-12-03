Inauguraron la nueva fachada de la Escuela 501

San Pedro será sede de la primera edición de “Iluminados por el Arte”, un evento de integración cultural que se realizará por primera vez en la localidad. La jornada tendrá lugar el domingo 7 de diciembre, desde las 20:00 hasta las 00:00 horas . El evento propone la apertura simultánea de todos los espacios culturales ubicados en el Casco Histórico de San Pedro. La iniciativa incluye una variedad de actividades, muestras e intervenciones artísticas preparadas para esta noche, facilitando que vecinos y visitantes recorran el patrimonio local en horario nocturno.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Escuela de Educación Especial Nº501 inauguró este miércoles la nueva fachada del edificio ubicado en Reinaldo Ansaloni 501.
Un trabajo colaborativo entre docentes, familias y la artista María Luz Méndez permitió que se concretara una obra en mosaico con representaciones de corazones que forman mariposas.
Desde el establecimiento agradecieron a la arquitecta Méndez "quien con su saber y profesionalismo desinteresado aportó su tiempo para ayudarnos a embellecer nuestra escuela". También destacaron el aporte del Municipio para los trabajos de pintura y de Betty Rodríguez quien colaboró con la conducción del acto.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones