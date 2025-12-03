Inauguraron la nueva fachada de la Escuela 501

La Escuela de Educación Especial Nº501 inauguró este miércoles la nueva fachada del edificio ubicado en Reinaldo Ansaloni 501.

Un trabajo colaborativo entre docentes, familias y la artista María Luz Méndez permitió que se concretara una obra en mosaico con representaciones de corazones que forman mariposas.

Desde el establecimiento agradecieron a la arquitecta Méndez "quien con su saber y profesionalismo desinteresado aportó su tiempo para ayudarnos a embellecer nuestra escuela". También destacaron el aporte del Municipio para los trabajos de pintura y de Betty Rodríguez quien colaboró con la conducción del acto.



