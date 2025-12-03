"Iluminados por el Arte": una noche con museos, muestras, fotografía, música y gastronomía

San Pedro será sede de la primera edición de “Iluminados por el Arte”, un evento de integración cultural que se realizará por primera vez en la localidad. La jornada tendrá lugar el

El evento propone la apertura simultánea de todos los espacios culturales ubicados en el Casco Histórico de San Pedro. La iniciativa incluye una variedad de actividades, muestras e intervenciones artísticas preparadas para esta noche, facilitando que vecinos y visitantes recorran el patrimonio local en horario nocturno.

El circuito estará integrado por el Museo Histórico “Fray José María Bottaro” y el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”. Participarán también la Casa de la Cultura del SEC "Fabián Miranda" y el Espacio de arte y cultura "Wojtyla", brindando diversas exhibiciones.

En el Palacio Municipal, el Salón Dorado albergará una exposición de cuadros y obras del colectivo “La Vernisasage”. La Casona de Turismo presentará una muestra de ceramistas, y la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro ofrecerá una exposición fotográfica. Por su parte, la Biblioteca Popular Rafael Obligado organizará una mesa de lectura con escritores sampedrinos.

Adicionalmente, se instalará un escenario en la calle Pellegrini con la participación de diferentes artistas locales.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la comunidad y promover el acceso al arte en todas sus expresiones.