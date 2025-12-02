El Club Náutico San Pedro celebró la 40° edición de los Premios Paulino

- Obtener enlace
El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la entrega N° 40 de los Premios Paulino, en una emotiva ceremonia que se convirtió en la máxima celebración institucional para reconocer el compromiso, el esfuerzo y los valores que distinguen a sus deportistas a lo largo de las disciplinas.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Paulino Honorario a su creador, el Comodoro Lino Ricardo Luri, quien instituyó el premio en 1985. Además, se brindó un reconocimiento especial al locutor y periodista Fernando Bravo, socio destacado y colaborador permanente en la difusión de la historia y los valores del Club.
Los trabajadores del CNSP también recibieron una ovación por su esfuerzo diario para sostener la infraestructura deportiva.
La ceremonia culminó con la distinción de los ganadores del Paulino, elegidos entre los nominados de cada disciplina:
Natación: Jeremías Aguilar.
Hockey: Sara Podestá.
Vóley: Matías Arregui.
Tenis: Celeste Español.
Yachting: Felipe Blas.
Básquetbol: Sebastián Wagner.
Canotaje: Lorenzo y Gonzalo Sosa Velásquez.
La noche incluyó más de 200 reconocimientos especiales a los representantes de las actividades infantiles y de adultos, con una mención particular a los equipos y atletas que obtuvieron logros sobresalientes:
Natación: Reconocimiento a Micaela Viladomat y Ana Yeri, campeonas bonaerenses.
Hockey: Se destacó al Equipo Sub 16 por coronarse campeón del Regional de Clubes en Bahía Blanca.
Yachting: Reconocimiento especial a Julio Alsogaray y Malena Sciarra, campeones europeos y argentinos de Snipe. También a Francisco Gómez y Delfina Kuttel (Panamericanos); y a Gino y Donato Picchetti, Felipe Blas, Catalina Gómez (Mundiales, Sudamericanos e internacionales). Además, se aplaudió a los equipos argentinos campeones por Equipos y campeones de Plata en Optimist.
Básquet: Se reconoció al Equipo U15 por el campeonato nacional obtenido en Mar del Plata.
Canotaje: Se distinguió a Gonzalo Carreras, Francisco Gutiérrez, Tomás Taurizano, Bautista Ortiz, Pedro Romanczuk y el equipo Máster por sus títulos argentinos, binacionales y continentales. Un aplauso especial fue para el Campeonato Argentino de K4 1000 metros logrado por Pedro Romanczuk, Nicolás González, Bautista Ortiz y Benjamín Figueredo. También se premió a los equipos de Infantiles y Preinfantiles por consagrarse campeones argentinos el último fin de semana en Colón.
