El Club Náutico San Pedro celebró la 40° edición de los Premios Paulino

El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la, en una emotiva ceremonia que se convirtió en la máxima celebración institucional para reconocer el compromiso, el esfuerzo y los valores que distinguen a sus deportistas a lo largo de las disciplinas.

La apertura del evento estuvo a cargo del Comodoro Mauricio Gugger, quien destacó la relevancia de esta edición especial del galardón. Gugger celebró el significado del premio en la formación de tantas generaciones y en el desarrollo integral de los socios.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Paulino Honorario a su creador, el Comodoro Lino Ricardo Luri, quien instituyó el premio en 1985. Además, se brindó un reconocimiento especial al locutor y periodista Fernando Bravo, socio destacado y colaborador permanente en la difusión de la historia y los valores del Club.

Los trabajadores del CNSP también recibieron una ovación por su esfuerzo diario para sostener la infraestructura deportiva.

La ceremonia culminó con la distinción de los ganadores del Paulino, elegidos entre los nominados de cada disciplina:

Natación: Jeremías Aguilar .

Hockey: Sara Podestá .

Vóley: Matías Arregui .

Tenis: Celeste Español .

Yachting: Felipe Blas .

Básquetbol: Sebastián Wagner .

Canotaje: Lorenzo y Gonzalo Sosa Velásquez.

La noche incluyó más de 200 reconocimientos especiales a los representantes de las actividades infantiles y de adultos, con una mención particular a los equipos y atletas que obtuvieron logros sobresalientes: