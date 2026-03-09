El bloque de La Libertad Avanza presentó el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa "Jóvenes Legislando". La iniciativa, orientada a estudiantes de 5° y 6° año de escuelas secundarias del distrito, propone una instancia de formación práctica y participación directa en la labor legislativa local.

El proyecto fundamenta su necesidad en el marco normativo vigente, citando tanto la Ley Nacional de Educación N° 26.206 como la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688. Ambas legislaciones establecen como prioridad la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el pensamiento crítico. Según los autores, el reconocimiento del derecho al voto a partir de los 16 años ha transformado a la juventud en protagonista activa de la vida democrática, lo que demanda espacios institucionales de aprendizaje sobre la toma de decisiones.

En cuanto a su funcionamiento, "Jóvenes Legislando" busca que los alumnos se familiaricen con la redacción de normativas y las competencias del Estado municipal fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58). El programa contempla que el propio Concejo Deliberante, mediante su Secretaría Legislativa, coordine las jornadas de debate donde los estudiantes podrán presentar y tratar iniciativas propias, simulando el proceso parlamentario real.

La propuesta de los ediles libertarios busca profundizar los alcances del Decreto N° 84/12, que creó el Concejo Deliberante Escolar, dotándolo de una estructura más técnica y articulada con los contenidos pedagógicos del nivel secundario. Asimismo, el proyecto toma como referencia modelos de éxito en otros distritos bonaerenses que han logrado reducir la brecha entre las instituciones públicas y la comunidad educativa.

Finalmente, el documento insta a las autoridades escolares del Partido de San Pedro a integrar este programa en sus agendas anuales, con el fin de promover una ciudadanía más responsable y comprometida con el desarrollo comunitario local.