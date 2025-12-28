El Centro de Comercio destacó la colaboración público-privada para la decoración navideña en el centro

Comerciantes, entidades intermedias y el municipio de San Pedro llevaron adelante un plan de ornamentación navideña sobre la calle Mitre, en una iniciativa conjunta que busca "jerarquizar los espacios públicos y fomentar el turismo local"

La propuesta, impulsada originalmente por vecinos de la cuadra del 1000, logró extenderse hasta el Hotel Howard Johnson gracias a la coordinación del Centro de Comercio, Industria y Turismo. El proyecto contó con la participación de comerciantes socios y no socios, quienes trabajaron en conjunto con la Municipalidad y COOPSER para concretar la instalación de guirnaldas y decoraciones temáticas.

Desde el Centro de Comercio destacaron el compromiso de los empleados de los locales frentistas, quienes participaron activamente en las tareas de colocación e instalación de las estructuras. "Esta acción es un ejemplo del camino a seguir y marca el rumbo para el próximo año en iniciativas que nos permitan disfrutar de una ciudad más linda y acogedora", señalaron desde la entidad.

La ornamentación no solo busca mejorar la estética urbana para los residentes, sino también potenciar el atractivo de la principal arteria comercial de la ciudad durante la temporada de fiestas, recibiendo de mejor manera a los visitantes. Según expresaron las autoridades del Centro, la experiencia demuestra que la participación público-privada vuelve más viables los objetivos comunitarios, logrando resultados visibles para toda la sociedad sampedrina.