Rally de San Pedro: se completó la primera tanda de pruebas especiales en Santa Lucía y La Buena Moza

La sexta edición del Rally de San Pedro inició este sábado su actividad oficial, correspondiente a la primera fecha del Campeonato Regional de Rally 2026. La competencia desarrolla durante la mañana sus primeros tramos cronometrados en los sectores de Santa Lucía, Paraje Colegiales, La Buena Moza y Pro Ciclismo.

A las 11:23, las máquinas comenzaron la primera Prueba Especial (PE 1) entre Santa Lucía y Paraje Colegiales, con una extensión de 14,90 kilómetros. Posteriormente, a las 11:56, se puso en marcha la PE 2 desde La Buena Moza hasta Pro Ciclismo, completando un recorrido de 12,10 kilómetros.





Tras finalizar estos dos tramos, los vehículos ingresaron a la zona de asistencia para el reagrupamiento. El cronograma para la tarde prevé repetir ambos circuitos: a las 14:24 se iniciará la PE 3 (Santa Lucía - Paraje Colegiales II) y a las 14:57 la PE 4 (La Buena Moza - Pro Ciclismo II).

Al término de la actividad de hoy, las unidades ingresarán al Parque Cerrado para el cierre de la primera etapa. El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Pedro y diversas empresas del sector privado.

Anoche se realizó la largada oficial simbólica frente a la Municipalidad de San Pedro.