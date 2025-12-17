Confirmaron la fecha de pago del medio aguinaldo a estatales bonaerenses



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este miércoles que el próximo sábado 20 de diciembre se llevará a cabo el depósito del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre. La medida alcanza a la totalidad de los trabajadores estatales bonaerenses y a los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo provincial explicó que el cumplimiento de esta obligación se realiza en un contexto de emergencia económica y lo que calificaron como una "asfixia financiera inédita" por parte del Gobierno nacional hacia el distrito. Según el texto, la economía de la provincia atraviesa una crisis profunda y transversal, caracterizada por la destrucción de empleos y el cierre de empresas, lo que ha provocado una caída sostenida en la recaudación tanto para la Provincia como para los municipios.

La administración provincial también denunció el recorte de transferencias obligatorias no automáticas y la interrupción de obras y programas por parte de la Nación, asegurando que el Estado nacional acumula una deuda con los bonaerenses de 12,9 billones de pesos. Ante este escenario, destacaron que el pago del aguinaldo representa un "gran esfuerzo" institucional para cumplir con los trabajadores, a quienes definieron como piezas indispensables para el funcionamiento del Estado.

Finalmente, el comunicado resaltó que desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof se ha mantenido el compromiso con el sostenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de las condiciones laborales, ratificando que esta línea de acción continuará a pesar de las dificultades financieras actuales.