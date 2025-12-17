La Cooperadora del Hospital entregó equipamiento por casi 46 millones en el año

La Sociedad Cooperadora del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa" realizó una nueva entrega de equipamiento técnico y materiales operativos, consolidando una inversión anual que alcanzó los 45.985.000 pesos destinados a la mejora del sistema de salud pública local.

El acto de entrega se desarrolló en las instalaciones del nosocomio y contó con la participación de la directora del Hospital, Dra. Luciana Artiguez, y la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrell, quienes estuvieron acompañadas por integrantes de la entidad y personal médico.

En esta oportunidad, la donación incluyó dos pinzas de cirugía de alta precisión, 16 luces de emergencia y neumáticos para la flota de ambulancias. Asimismo, se sumaron artículos de cocina, colchones y 25 juegos de sábanas, elementos que contribuyen a la hotelería hospitalaria y al mantenimiento general.

Desde la dirección del hospital destacaron que estos elementos contribuirán de manera directa a optimizar la calidad de la atención de los pacientes y a mejorar las condiciones laborales del personal. Por su parte, la Cooperadora reafirmó su compromiso con la institución y subrayó que el aporte total de casi 46 millones de pesos durante el presente año fue posible gracias al trabajo sostenido de la entidad y la colaboración de la comunidad.

La jornada culminó con un reconocimiento al esfuerzo articulado entre la cooperadora y el Estado municipal para garantizar la sostenibilidad y el equipamiento del centro asistencial más importante de la región.