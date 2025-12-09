Aprehendido por violar una restricción perimetral

Dos mujeres resultaron con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer en la calle Padre Santana al 1900 , según informaron fuentes policiales. Personal de la dependencia local acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia al 911. Por razones que aún se intentan establecer, una motocicleta Motomel 150 cc (color beige con verde), guiada por una mujer de 50 años, acompañada por otra de 21 años, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol de color gris, conducido por un joven de 21 años.
Un hombre de 50 años fue aprehendido en horas de la noche del lunes por efectivos de la policía local, luego de que fuera denunciado por quebrantar una medida cautelar impuesta por la Justicia a favor de su expareja.
La detención se produjo a raíz de un llamado de emergencia, en la zona de Avenida 3 de Febrero, entre Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini.
Según informaron fuentes policiales, el masculino de 50 años se encontraba en un lugar que le estaba vedado por una restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, a favor de su ex pareja, también de 50 años.
La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
El aprehendido fue notificado de la causa por "Desobediencia" por la fiscalía local interviniente y quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia a la espera de ser remitido a sede fiscal.
