Aprehendido por violar una restricción perimetral

Un hombre de 50 años fue aprehendido en horas de la noche del lunes por efectivos de la policía local, luego de que fuera denunciado porimpuesta por la Justicia a favor de su expareja.

La detención se produjo a raíz de un llamado de emergencia, en la zona de Avenida 3 de Febrero, entre Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini.

Según informaron fuentes policiales, el masculino de 50 años se encontraba en un lugar que le estaba vedado por una restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, a favor de su ex pareja, también de 50 años.

La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

El aprehendido fue notificado de la causa por "Desobediencia" por la fiscalía local interviniente y quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia a la espera de ser remitido a sede fiscal.