Analía Corvino participó de su primera sesión en la Cámara de Diputados

La diputada sampedrina Analía Corvino, representante de La Libertad Avanza, protagonizó este martes su debut oficial en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Tras haber prestado juramento el pasado 2 de diciembre en la sesión preparatoria, Corvino participó de la última sesión extraordinaria del año, marcando el inicio de su actividad en las bancas tras resultar electa en los comicios del 7 de septiembre.

Durante esta jornada inaugural para la legisladora de San Pedro, el cuerpo aprobó iniciativas de gran relevancia, entre las que sobresalió la declaración de "Personalidad Destacada post mórtem" para el histórico periodista César Mascetti. Este reconocimiento, de fuerte impronta para la ciudad de origen de la diputada, fue uno de los puntos centrales de una sesión que también dio luz verde a la modificación del régimen de adopción provincial, un proyecto que corría riesgo de perder estado parlamentario, y a la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas bonaerenses.

La sesión estuvo atravesada por un intenso debate político referido a la reforma laboral que se tramita a nivel nacional. En este contexto, Corvino y el bloque de La Libertad Avanza, en sintonía con el PRO, defendieron las propuestas de modernización del mercado de trabajo frente al rechazo manifestado por los bloques de Unión por la Patria y la izquierda, quienes buscaron expresar su repudio a las medidas en discusión en el Congreso Nacional.

El encuentro, que incluyó la confirmación de las nuevas autoridades de la Cámara, representó para la diputada Corvino el comienzo formal de su mandato en un escenario de definiciones clave.