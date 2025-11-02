Siete vehículos retenidos en operativos, cuatro de ellos por alcoholemia positiva

 Agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, en coordinación con la Estación de Policía Comunal (EPC), llevaron a cabo operativos de control vehicular que resultaron en la retención de siete vehículos y la imputación de varios conductores por alcoholemia positiva. El personal a cargo del Director de Tránsito, Armando Caballero, incautó en total siete unidades: cuatro motocicletas y tres automóviles.

Sorprendieron a dos personas llevando elementos presuntamente robados por la calle

 


Personal policial de esta dependencia procedió en la tarde de ayer a la aprehensión de dos masculinos que transportaban diversos elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Basavilbaso y Molina. Los hombres, de 37 y 38 años de edad, fueron interceptados mientras llevaban esos objetos por la calle.

Entre los elementos que fueron secuestrados y presentados como evidencia se encuentran una batería de vehículo color negro y amarillo, una gran cantidad de cables eléctricos de cobre enmarañados, de distintos calibres, varias lámparas y luminarias conectadas entre sí con cables y dos bolsos o mochilas (uno con diseño floreado y otro de color oscuro, tipo bandolera).

Ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial, quedando imputados bajo la carátula de Averiguación de Ilícito. La Justicia local interviene en el caso para determinar el origen de los elementos secuestrados.