La Orden del Convento fue para la Asociación Protectora de la Casa de Ancianos (Video)

El Centro de Estudios Históricos entregó este miércoles la Orden del Convento 2025, el premio con el que se reconoce la trayectoria destacada de sampedrinos o instituciones.

En esta oportunidad, el premio fue para la Asociación Protectora de la Casa de Ancianos, una centenaria entidad que se encarga del sostenimiento del espacio que permite la contención de adultos mayores y que tiene su sede en 25 de Mayo 1755.

Los otros ternados finalistas fueron el notable pianista Nelson Goerner (que envió un video agradeciendo la nominación) y la escritora Mirta Mantovani.

Las autoridades de la Casa de Ancianos agradecieron la distinción y destacaron el esfuerzo que implica el trabajo diario. Estuvieron presentes representantes de la comisión saliente y de la nueva conducción, que preside Guillermo Larrondo.