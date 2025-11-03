Refuerzan cooperación entre San Pedro y Entre Ríos contra el abigeato y la pesca ilegal

Autoridades de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos mantuvieron un encuentro de trabajo con la Sociedad Rural de San Pedro para coordinar y reforzar la seguridad de los productores que poseen hacienda en la crítica zona de las Islas Lechiguanas.

La reunión se concretó en la sede de la entidad rural sampedrina, luego de que los funcionarios policiales llevaran a cabo un operativo sobre el Río Paraná, límite natural entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

Estuvieron presentes en el encuentro el comisario inspector Marcelo Della Giustina, jefe de Operaciones y Seguridad Pública, el comisario inspector Horacio Ludi, jefe de Investigaciones e Inteligencia Criminal, y el oficial inspector Daniel Barrera, jefe de la Brigada Tercera Sección Islas.

Durante la jornada de trabajo, se abordaron diversas problemáticas que afectan directamente a los productores del partido de San Pedro con actividad ganadera en las islas. Entre los puntos analizados se destacaron el abigeato, la pesca y la caza indiscriminada, la falta de documentación en las embarcaciones utilizadas para el traslado de hacienda y la necesidad de reforzar los controles para mantener la efectividad de los operativos.

Las autoridades entrerrianas compartieron detalles de los operativos recientes con resultados positivos y aportaron material de inteligencia obtenido durante dichas tareas. Además, subrayaron que se viene observando un mayorque les permite desarrollar acciones más efectivas en la región insular.

Uno de los principales objetivos planteados a futuro es la gestión para el acercamiento de un destacamento policial en las islas de Entre Ríos en esta zona, considerando que la dependencia más cercana actualmente se ubica en Arroyo Seco, frente a la costa bonaerense.

Desde la Sociedad Rural de San Pedro destacaron la "disposición y el compromiso de la Policía de Entre Ríos", que ha respondido eficientemente a las situaciones planteadas, y reafirmaron su acompañamiento y voluntad de seguir trabajando en conjunto para fortalecer la seguridad en toda la región del Delta y dar soporte a los productores ganaderos del territorio.