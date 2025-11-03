Operativo interprovincial en islas, con secuestro de nueve armas de fuego

En un intenso operativo de cuatro días que abarcó el territorio de las islas de Victoria, Gualeguay y Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos logró secuestrar nueve armas de fuego y verificar a 150 personas, en el marco de una estrategia de seguridad reforzada contra bandas que operan en la zona.

El despliegue se llevó a cabo desde el jueves 30 de octubre hasta ayer, domingo 2 de noviembre, y contó con el apoyo de la Jefatura Departamental Victoria. Participaron siete embarcaciones, treinta funcionarios y recursos terrestres, con el objetivo de llevar "bienestar y seguridad a los habitantes de la región" en un entorno complejo.

La zona intervenida limita con San Pedro, San Nicolás y Villa Constitución donde se registraba la operación de bandas dedicadas al delito fluvial.

Durante el operativo se controlaron, muchas de ellas con ocupantes provenientes de San Nicolás y Villa Constitución. En total, se identificó y chequeó amediante sistemas federales y se verificaron más de 25 establecimientos.

El dispositivo de seguridad, comandado por el Jefe de Operaciones de Delitos Rurales y su par de la Jefatura Departamental Victoria, impulsó además la coordinación con la Fiscalía de Victoria, en el marco de la investigación por un ataque armado contra personal de la Comisaría Tercera de Islas ocurrido el 16 de octubre.

El resultado más significativo del operativo fue el secuestro de nueve armas de fuego que transitaban a bordo de las embarcaciones por las vías fluviales. Entre el armamento incautado se encuentran dos revólveres (calibres .44 y .32), tres carabinas calibre .22, tres escopetas calibre 16 y municiones varias.

La Justicia intervino a través de las fiscalías de Gualeguay, Victoria y Diamante. Se informó que todas las armas incautadas estaban, en clara violación a las disposiciones del Código Penal Argentino.

El operativo de prevención y seguridad contó con el apoyo de drones térmicos y especiales, que permitieron el abordaje de zonas claves para la prevención de delitos rurales.