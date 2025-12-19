Cacerolazo de CICOP en el Hospital por falta de pago de sueldos y horas de guardia a profesionales de la salud

Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) iniciaron hoy unen el Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa" de San Pedro. La medida de fuerza, que comenzó a las 0 horas, responde al incumplimiento en el pago de salarios y horas de guardia, situación que derivó esta mañana en unen las puertas del centro asistencial.

La protesta se da en un clima de creciente tensión tras el anuncio del Ejecutivo municipal sobre la imposibilidad de afrontar el pago total de los haberes, lo que pone en jaque la normal prestación de servicios médicos en el distrito.

El Dr. Juan José Salgado, representante del sector, advirtió sobre la gravedad de la situación en diálogo con el programa Equipo de Radio. "Corre riesgo la salud pública. Garantizamos las guardias aún con la incertidumbre de saber si nos pagan o no, pero los profesionales que vienen de otras ciudades ya nos avisan que probablemente no puedan venir a cubrirlas", alertó el facultativo.

Salgado denunció la falta de canales oficiales de comunicación por parte de la administración local: "Ni siquiera hay diálogo". En ese sentido, puntualizó que la única información con la que cuenta el personal es la que circula en los medios, que indica la falta de fondos para abonar los sueldos.





Durante la mañana, médicos, enfermeros y personal técnico se concentraron en el acceso al hospital para realizar un cacerolazo. "Es un ruido simbólico para que nos presten atención", explicó Salgado, quien pidió el acompañamiento de la comunidad: "La intención es trabajar y tener el servicio en actividad, pero ante esta incertidumbre se hace imposible".

El profesional hizo hincapié en el impacto que tiene el pago fraccionado de haberes en la organización de los trabajadores de la salud. "Los profesionales no pueden prever el pago en cuotas. Nosotros sabemos de salud, no de economía para administrarnos a nosotros mismos", sentenció.

Si bien el paro es total en los consultorios externos y actividades programadas, desde CICOP confirmaron que se mantendrá la atención de guardias mínimas para urgencias. No obstante, advirtieron que la continuidad de este esquema depende exclusivamente de la llegada de fondos para regularizar la situación salarial.

Por el momento, el personal de salud permanece en estado de alerta permanente a la espera de una convocatoria oficial por parte de las autoridades municipales que permita destrabar el conflicto.