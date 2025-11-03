Muestra de Centros de Formación Laboral en el CFL 402 del SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Pedro será la sede de una muestra que reunirá a los Centros de Formación Laboral (CFL) que brindan capacitación y desarrollo profesional a la comunidad local. El evento está programado para el próximo, en la sede del SEC ubicada en. La convocatoria estará abierta en dos horarios: de 10 a 12 horas y de 14:30 a 18:30 horas.

La muestra conjunta contará con la participación del Centro de Formación Laboral N° 402, que desarrolla sus actividades en el SEC y en la Casa de la Cultura, y del Centro de Formación Laboral N° 403, coordinado por la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros (UTHGRA).

Durante la jornada, jóvenes y adultos interesados en la formación profesional tendrán la oportunidad de consultar directamente a profesores y coordinadores. Se revisarán las características de los cursos realizados a lo largo de 2025 y se darán a conocer las propuestas de capacitación para el año 2026.

Las opciones de formación ofrecidas por estos centros son de carácter gratuito y se realizan con el apoyo y la fiscalización del Ministerio de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.