Operativos de control: alcoholemia positiva, tres autos y una moto secuestradas y un detenido

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad llevó adelante durante la madrugada de este sábado un nuevo operativo de control vehicular en la intersección de las calles Pellegrini y Oliveira Cezar.

En conjunto con personal de la Estación de Policía Comunal, los inspectores incautaron tres automóviles y una moto, en todos los casos porque sus conductores dieron positivo al control de alcoholemia.

A su vez, un hombre de 33 años que alteraba el orden público en estado de ebriedad fue aprehendido por efectivos policiales.



