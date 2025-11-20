Lisandro Gordó fue designado nuevo presidente de la Sociedad Rural de San Pedro

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Sociedad Rural de San Pedro renovó su Comisión Directiva y designó a Lisandro Gordó como su nuevo presidente, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al último ejercicio, informó hoy la entidad gremial empresaria.
La Asamblea contó con una importante participación de socios y productores, quienes analizaron los temas de interés del sector agropecuario local.
Tras la votación, se confirmó la continuidad del trabajo institucional con el impulso del nuevo grupo directivo, que asumirá la conducción de la entidad por el próximo período.
La nueva Comisión Directiva quedó conformada con los siguientes cargos principales:
Presidente: Lisandro Gordó
Vicepresidente: Agustín Billoch
Secretario: Martín Palazón
Tesorero: Raúl Víctores
Protesorero: Leonardo Cajide
Prosecretario: Edgardo Salmoiraghi
Vocales Titulares:
Tomás Palazón
Gerardo Diamante
Graciela Namen
Carlos Obligado
Federico Ávila
Santiago Castillo
Vocales Suplentes:
José Luis Birador
Ignacio Barbieri
Karina Kissling
Reynaldo Bianchini
Revisores de Cuentas:
Titulares: Alexis Kutell y Francisco Sánchez
Suplente: Ariel Paparini
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones