Lisandro Gordó fue designado nuevo presidente de la Sociedad Rural de San Pedro

La Sociedad Rural de San Pedro renovó su Comisión Directiva y designó a Lisandro Gordó como su nuevo presidente, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al último ejercicio, informó hoy la entidad gremial empresaria.

La Asamblea contó con una importante participación de socios y productores, quienes analizaron los temas de interés del sector agropecuario local.

Tras la votación, se confirmó la continuidad del trabajo institucional con el impulso del nuevo grupo directivo, que asumirá la conducción de la entidad por el próximo período.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada con los siguientes cargos principales: