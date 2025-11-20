Día de la Soberanía: Conmemoraron los 180 años de la heroica batalla en Vuelta de Obligado

 La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo este jueves el acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional en el sitio histórico de Vuelta de Obligado, para conmemorar los 180 años de la batalla que marcó un hito en la defensa de la autonomía de la Nación. Durante la ceremonia, el intendente Cecilio Salazar destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y afirmó que la soberanía debe defenderse en la actualidad a través del trabajo, la educación, la salud pública, la producción y la presencia del Estado.

Lisandro Gordó fue designado nuevo presidente de la Sociedad Rural de San Pedro


La Sociedad Rural de San Pedro  renovó su Comisión Directiva y designó a Lisandro Gordó como su nuevo presidente, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al último ejercicio, informó hoy la entidad gremial empresaria.

La Asamblea contó con una importante participación de socios y productores, quienes analizaron los temas de interés del sector agropecuario local.

Tras la votación, se confirmó la continuidad del trabajo institucional con el impulso del nuevo grupo directivo, que asumirá la conducción de la entidad por el próximo período.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada con los siguientes cargos principales:

  • Presidente: Lisandro Gordó

  • Vicepresidente: Agustín Billoch

  • Secretario: Martín Palazón

  • Tesorero: Raúl Víctores

  • Protesorero: Leonardo Cajide

  • Prosecretario: Edgardo Salmoiraghi

  • Vocales Titulares:

    • Tomás Palazón

    • Gerardo Diamante

    • Graciela Namen

    • Carlos Obligado

    • Federico Ávila

    • Santiago Castillo

    Vocales Suplentes:

    • José Luis Birador

    • Ignacio Barbieri

    • Karina Kissling

    • Reynaldo Bianchini

    Revisores de Cuentas:

    • Titulares: Alexis Kutell y Francisco Sánchez

    • Suplente: Ariel Paparini