Intensifican los operativos de control vehicular y secuestran 14 motocicletas

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad reforzó esta semana los operativos de control vehicular en diversos puntos estratégicos de la ciudad y las localidades del partido, con un saldo de 14 motocicletas retenidas por diversas irregularidades, informaron hoy fuentes municipales.

El titular del área de Tránsito, Armando Caballero, brindó detalles sobre las tareas de fiscalización y señaló que, durante los procedimientos, se detectó una gran cantidad de motovehículos con escapes deficientes —que generan ruidos molestos por fuera de la normativa vigente— y vehículos en evidente estado de abandono en la vía pública.

Entre los motivos que derivaron en el secuestro de las unidades, Caballero destacó la falta de documentación obligatoria para circular y situaciones de extrema peligrosidad vial. En ese sentido, las autoridades manifestaron su preocupación al constatar casos de exceso de ocupantes, registrándose incluso la circulación de hasta cinco personas en una misma motocicleta.

"Continuamos desarrollando estos operativos de forma sostenida para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la seguridad en las calles", explicaron desde la Dirección de Tránsito.

Tras la finalización de los operativos, todas las actas de infracción labradas fueron giradas al Tribunal de Faltas municipal. Los propietarios de los vehículos retenidos deberán presentarse ante dicha justicia administrativa para regularizar su situación y, en los casos que corresponda, adecuar los rodados a las normas de emisión sonora y seguridad antes de que se autorice su restitución.

Desde el municipio adelantaron que los controles dinámicos y los relevamientos de vehículos abandonados en la vía pública proseguirán durante los próximos días en distintos barrios de la jurisdicción.