El Centro de Comercio celebró su 92º aniversario con una cena de camaradería

Elcelebró sucon una cena de camaradería que reunió a socios, empresarios y emprendedores, marcando el inicio de una nueva etapa institucional bajo una renovada Comisión Directiva.

La velada se llevó a cabo el pasado sábado 15 en el histórico Salón de los Espejos, especialmente ambientado para la ocasión. El encuentro sirvió de marco para reafirmar el compromiso de la entidad con el desarrollo productivo local, el fomento del turismo y el fortalecimiento del entramado comercial de la ciudad.

El presidente del CCIT, Daniel Churruarín, se dirigió a los presentes destacando la reciente incorporación de nuevos socios y la importancia de "recuperar el protagonismo de una entidad con historia". El mensaje hizo hincapié en las futuras acciones destinadas a impulsar el turismo, acompañar el desarrollo emprendedor y promover el crecimiento productivo.

Desde la Comisión Directiva se expresó el deseo de que esta celebración sea un impulso para la construcción de un espacio de compromiso colectivo:

La noche transcurrió en un clima festivo, que incluyó la presentación del humorista Alejandro Gardinetti y el show musical del grupo nicoleño VHS. Además, se realizaron sorteos con importantes premios gracias al aporte de diversas empresas colaboradoras.

La nueva etapa de la entidad tiene como ejes la ampliación de su representatividad y la promoción de una mayor participación del sector comercial, industrial y turístico de San Pedro.