Actividades culturales y corte de tránsito en calle Mitre durante los fines de semana

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. La iniciativa, de carácter privado, contempla el desarrollo de actividades tanto en sedes institucionales como en el espacio público.

El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, acompañado por Marcela Cuñer y Martín Marí. Según se informó, el objetivo de la articulación es establecer una agenda sostenida que incluya propuestas gratuitas y aranceladas para residentes y visitantes del distrito.

Como parte de la logística del programa, se confirmó que durante los fines de semana se procederá al corte del tránsito vehicular en la calle Mitre. La interrupción de la circulación se hará efectiva los días sábados y domingos para permitir la realización de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales en la vía pública.

Esta medida busca facilitar el desplazamiento peatonal en las cuadras afectadas y garantizar el espacio necesario para el desarrollo de las propuestas de acceso libre programadas por la organización.

Calendario de actividades

La agenda semanal quedó establecida bajo el siguiente esquema:

Jueves: Peñas de folklore.

Viernes: Jornadas de salsa y bachata.

Sábados: Cenas show en el salón institucional.

Sábados y domingos: Espectáculos callejeros de carácter gratuito.

El inicio de las presentaciones aranceladas tendrá lugar este sábado con la actuación de Alejandro Gardinetti. Asimismo, se integrarán al cronograma visitas guiadas coordinadas por promotoras vinculadas a la Cámara de Turismo, con el fin de ampliar la oferta informativa sobre los atractivos locales durante cuatro días a la semana.

Desde el Centro de Comercio indicaron que la institución percibirá un porcentaje de lo recaudado en los eventos con entrada, fondos que serán destinados a la sustentabilidad del proyecto. Los detalles específicos de cada jornada serán comunicados a través de los canales digitales oficiales de la entidad y la productora asociada.