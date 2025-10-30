Trabajo conjunto para mejorar las instalaciones de la Escuela Especial N° 501

En una acción coordinada entre diferentes organismos, la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Pedro está llevando adelante trabajos de pintura y reacondicionamiento en las instalaciones de la Escuela Especial N° 501, informaron fuentes municipales.

La iniciativa es fruto de un esfuerzo conjunto que involucra al Consejo Escolar, la cooperadora de la institución y la dependencia municipal.

Según se detalló, los materiales de pintura necesarios fueron adquiridos mediante el aporte compartido entre el Consejo Escolar y la asociación cooperadora de la escuela. Por su parte, el equipo de la Dirección de Educación municipal es el responsable de aportar la mano de obra para ejecutar las tareas.

Desde el municipio destacaron que gracias a esta colaboración tripartita, se está logrando avanzar en la mejora integral del edificio escolar. Este tipo de acciones contribuyen directamente a generar un entorno más agradable y adecuado para el desarrollo de las actividades de toda la comunidad educativa de la Escuela Especial N° 501.