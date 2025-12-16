Inconveniente técnico afecta el suministro de agua en cuatro barrios

La Municipalidad informó hoy que else encuentra afectado en varios barrios de la ciudad debido a un inconveniente técnico detectado en la bomba de agua principal.

Según el comunicado oficial emitido por el área de Servicios Públicos, la falla en el equipo generará una disminución en la presión o la interrupción total del servicio en los siguientes sectores:

Barrio Escorial

Barrio Polo

Barrio Villa Marced

Barrio Aromitos

Las cuadrillas municipales se encuentran trabajando en el lugar para reparar la falla y restablecer el normal funcionamiento de la bomba a la mayor brevedad posible.

Ante esta situación, la Municipalidad solicitó a los vecinos de las zonas afectadas y del resto de la ciudad "hacer un uso responsable y racional del agua" hasta que se solucione el desperfecto técnico y se normalice la distribución.