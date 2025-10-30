Rumbo a la Antártida: Personal del COCOANTAR se capacita en producción hidropónica en el INTA San Pedro



Un grupo de futuros "invernantes" del Comando Conjunto Antártico de Argentina (COCOANTAR), que en los próximos días partirán hacia las Bases Marambio, Esperanza y Belgrano, completó una capacitación intensiva en producción hidropónica en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro del INTA, informaron desde el organismo.

La formación, inscripta en el marco del Curso de operador del Sistema del Módulo Antártico de Producción Hidropónica (MAPHI), busca que los integrantes adquieran los conocimientos prácticos necesarios para el manejo de los sistemas que garantizan el suministro de alimentos frescos en las bases argentinas en condiciones climáticas extremas. El INTA, a través de sus unidades experimentales, aporta ciencia, tecnología y capacitación para fortalecer la presencia nacional en la Antártida.

Preparación clave en el continente blanco

El grupo de doce personas está integrado por once militares –mayormente suboficiales del Ejército y la Fuerza Aérea– y una bióloga, quienes conformarán las próximas dotaciones antárticas. Si bien parte del curso es virtual, esta instancia presencial en San Pedro es considerada "clave para el aprendizaje práctico" y el contacto directo con un sistema hidropónico en funcionamiento.

Durante su visita, los participantes abordaron los principales desafíos productivos que enfrentarán y se instruyeron en el uso y mantenimiento de equipos como balanzas de precisión, peachímetros y conductímetros, la preparación de soluciones nutritivas y los fundamentos de la técnica hidropónica. Esta formación, coordinada por especialistas del INTA, es esencial para asegurar la producción de hortalizas frescas en el extremo sur del planeta.

El grupo se mostró "entusiasta y participativo", y muchos de sus integrantes solicitaron voluntariamente sumarse a la misión. Desde el INTA se garantiza la asistencia técnica permanente a los equipos de las bases para cualquier inconveniente que pueda surgir durante la campaña.





Desarrollo tecnológico y soberanía en el extremo sur

El proyecto MAPHI es una iniciativa conjunta del Comando Conjunto Antártico, el INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Dirección Nacional del Antártico. El sistema consiste en un módulo modular de cultivo hidropónico instalado en contenedores marítimos adaptados, con aislamiento y calefacción, que permite producir vegetales en ausencia de suelo y condiciones climáticas adversas.

Los primeros módulos comenzaron a operar en la Base Marambio en 2021, con "excelentes resultados en la producción de lechugas y rúculas frescas". En 2023 se sumó otro módulo en la Base Esperanza y actualmente se avanza con el MAPHI 3, que incorpora mejoras para microgreens y un mayor aprovechamiento del espacio vertical.

El objetivo central del proyecto es mejorar la calidad de vida y la dieta del personal que reside en las bases, reemplazando alimentos en conserva por vegetales frescos cultivados localmente. Además, estos módulos funcionan como un laboratorio natural para el desarrollo de tecnologías aplicables a zonas extremas o regiones áridas del país, fortaleciendo la soberanía argentina en el continente antártico.

La elección de la EEA San Pedro para esta etapa de formación se debe a su trayectoria histórica en la investigación hidropónica, siendo la primera unidad del INTA en incorporar la técnica mediante un convenio internacional en la década del 80. Actualmente, la experimental combina investigación aplicada y capacitación, contribuyendo a la expansión de esta tecnología en la horticultura bonaerense.