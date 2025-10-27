Renunció la comisión directiva de Cruz Roja por diferencias con la conducción nacional

La Filial San Pedro de Cruz Roja Argentina informó a la comunidad sobre la reciente renuncia de la totalidad de los miembros de su Comisión Directiva. La decisión, adoptada en conjunto por sus integrantes, fue comunicada tras un "profundo análisis de la situación institucional", según indicaron a través de un comunicado.

Los exdirectivos señalaron que, si bien asumieron la conducción con la filial "atravesada por conflictos internos" que fueron resueltos para garantizar su normal funcionamiento, la renuncia se fundamenta en "diferencias con la conducción nacional". Sostuvieron que estas diferencias "en los hechos limitaron la autonomía operativa y el desarrollo pleno de las acciones humanitarias en el territorio".

A pesar de las dificultades institucionales, la Comisión Directiva saliente destacó en su balance los "importantes avances" logrados en materia de fortalecimiento institucional, cooperación con el Municipio y entidades locales, así como en el desarrollo de múltiples proyectos de acción comunitaria.

Finalmente, la Comisión Directiva saliente agradeció "profundamente" a las voluntarias, voluntarios, vecinos, entidades y autoridades locales que acompañaron el trabajo de la filial durante su gestión, y reafirmó que su "compromiso permanece intacto con la comunidad de San Pedro y con los valores humanitarios" de la institución.





Este es el texto completo de la nota en la que se difundió la renuncia:





Renuncia de la Comisión Directiva de la Filial San Pedro de Cruz Roja Argentina

La Filial San Pedro de Cruz Roja Argentina informa a la comunidad que, con fecha reciente, ha sido presentada la renuncia de la totalidad de los miembros de su Comisión Directiva.

La decisión fue adoptada en conjunto por todos los integrantes, tras un profundo análisis de la situación institucional.

Al asumir la conducción, recibimos una filial atravesada por conflictos internos que fue necesario resolver para garantizar su normal funcionamiento. A pesar de las dificultades, se lograron importantes avances en materia de fortalecimiento institucional, cooperación con el Municipio y con diversas entidades locales, así como en el desarrollo de múltiples proyectos de acción comunitaria, entre ellos:

Convenio con INTA - Programa de Ayuda a Islas, orientado a la asistencia social, sanitaria y técnica en zonas del delta.

Proyecto "Elijo Ayudar", de formación y participación ciudadana para jóvenes voluntarios.

Punto Focal SMAP, destinado a la gestión de emergencias y al relevamiento de vulnerabilidades sociales.

Programa de Voluntariado 2026, para la planificación de acciones futuras con amplia participación comunitaria.

Además, la filial impulsó campañas de donación de sangre, eventos y actividades culturales, y mantuvo una interacción fluida con distintas instituciones. Asimismo, intervino activamente en situaciones de emergencia, como la reciente ola polar, brindando contención, abrigo y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, en articulación con organismos locales

La decisión de renunciar se fundamenta en diferencias con la conducción nacional, que en los hechos limitaron la autonomía operativa y el desarrollo pleno de las acciones humanitarias en el territorio.

Nuestro compromiso permanece intacto con la comunidad de San Pedro y con los valores humanitarios que dieron origen a esta institución.

Agradecemos profundamente a las voluntarias, voluntarios, vecinos, entidades y autoridades locales que acompañaron el trabajo de esta filial durante este período.

Filial San Pedro - Cruz Roja Argentina San Pedro, Octubre 2025



