La Oficina de Atención a las Violencias registró más de 1.800 denuncias durante 2025

La Oficina de Atención a las Violencias (OAV) difundió un informe detallado sobre su actividad durante el año 2025, en el que se destaca la recepción de, lo que representa un promedio superior a las 154 intervenciones mensuales.

El reporte anual de la dependencia, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, revela la complejidad de la problemática en el territorio, con picos de hasta 170 denuncias en meses puntuales y un intenso trabajo de articulación con el Poder Judicial.

Respuesta judicial y asistencia directa

Según los datos suministrados, la OAV tramitó 1.620 oficios judiciales durante el presente ejercicio. En cada respuesta, los equipos profesionales informaron sobre abordajes estratégicos, asistencias realizadas y el seguimiento pormenorizado de las víctimas.

Además de las denuncias formales, el organismo registró 750 presentaciones espontáneas o admisiones. En estos casos, el asesoramiento previo resultó clave, ya que la mayoría de estas consultas derivaron en denuncias posteriores tras recibir la contención necesaria.

En términos de salud mental y apoyo terapéutico:

230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico directo por violencia familiar o de género.

Se establecieron redes de articulación con áreas de salud para casos de alta complejidad que requieren tratamiento psiquiátrico .

61 derivaciones se realizaron al dispositivo de grupo de ayuda mutua y terapia individual.

El rol crítico de la guardia de urgencias

Uno de los pilares del informe es el desempeño del servicio de guardia que opera en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Durante 2025, las profesionales fueron convocadas en 560 oportunidades para intervenir en situaciones de "urgencia y riesgo para la vida".

Este servicio de emergencia incluyó traslados al Hospital Subzonal San Pedro para asistir a víctimas hospitalizadas y el alojamiento protegido de 11 personas (mujeres e hijos) que, por razones de seguridad o falta de residencia, debieron ser resguardadas mientras se tramitaban las medidas cautelares de exclusión del agresor.

Abordaje de masculinidades

El informe también subraya el crecimiento del Área de Masculinidades, un espacio creado en 2021 para trabajar con varones que ejercen violencia. Desde la institución destacaron que este dispositivo registra un "incremento sostenido" en sus derivaciones, consolidándose como un recurso estable dentro del circuito judicial y comunitario.

El objetivo del área es promover procesos de responsabilización y transformación de conductas, integrándose de manera efectiva en el "entramado territorial" para prevenir la repetición de prácticas violentas.