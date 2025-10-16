LALCEC organiza la jornada de concientización "Viví una Tarde Rosa" por el cáncer de mama

  La Asociación de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Pedro llevará a cabo este sábado 18 de octubre la jornada de concientización denominada "Viví una Tarde Rosa - Conectate con la Vida" con motivo del mes de concientización sobre el Cáncer de Mama. La actividad, que busca informar sobre la importancia de la detección temprana, se realizará en el Paseo Público Municipal, sector Escenario , a partir de las 16 horas y se extenderá hasta las 19 . La organización invitó a los vecinos a asistir y llevar "su lona y el mate" .

Jóvenes del Programa Envión participaron de una práctica de yoga en la Cooperativa de Canaletas


 El Programa Envión (Envión Canaletas) de la Municipalidad de San Pedro, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó a cabo el pasado miércoles 15 una jornada de práctica de yoga destinada a los jóvenes participantes, en las instalaciones de la Cooperativa de Canaletas.

La actividad se enmarcó en una propuesta de la coordinación del programa para ofrecer herramientas que promuevan el equilibrio y el bienestar integral de los jóvenes.

La sesión de yoga fue articulada y dictada por la profesora Brunella Peppo, quien colaboró generosamente con sus conocimientos para acercar la disciplina a los participantes. El yoga busca promover el equilibrio entre cuerpo y mente, la relajación y el bienestar físico y emocional.

El encuentro se desarrolló en el entorno natural que ofrece la Cooperativa, un lugar emblemático del barrio, donde los jóvenes pudieron "disfrutar de la conexión con el río y de un espacio de tranquilidad y reflexión", según informaron desde la organización.

Para concluir la jornada, se compartió una merienda saludable a base de frutas, reforzando así la promoción de hábitos de vida sana y el valor del cuidado integral del cuerpo y la mente.