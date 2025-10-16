LALCEC organiza la jornada de concientización "Viví una Tarde Rosa" por el cáncer de mama

La Asociación de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Pedro llevará a cabo este sábado 18 de octubre la jornada de concientización denominadacon motivo del mes de concientización sobre el Cáncer de Mama.

La actividad, que busca informar sobre la importancia de la detección temprana, se realizará en el Paseo Público Municipal, sector Escenario, a partir de las 16 horas y se extenderá hasta las 19. La organización invitó a los vecinos a asistir y llevar "su lona y el mate".

El evento contará con un amplio cronograma que incluye shows artísticos, charlas médicas, música y actividades físicas. La apertura oficial será a las 16:15.

Entre las actividades destacadas se encuentran presentaciones de baile como "Alma Comercial" (16:30) y Free Dance a cargo de la Prof. Giuliana Bonetti (16:45), además del show de tango "Amor y pasión por el tango y La Victrolera de Distrito Danza" (17:15). También habrá una clase de Zumba con la Prof. Adriana Juárez (17:40).

Las charlas informativas sobre prevención estarán a cargo de profesionales de la salud, entre ellos la Dra. Ana Taurizano y la Dra. Micaela Schiaffino (17:25), el Dr. Martín Barbie y el Dr. Gustavo Wagner (17:55), y la Lic. Estefanía Chiorazo junto a las Enfermeras Verónica Palavicini y Jessica Caffieri (18:25). Previamente, a las 17:00, se dictará el "Taller Acompañar: nuestro camino".

El cronograma se complementará con un show musical de Vanesa Mardesena (18:15) y la participación de la Banda de la Escuela Secundaria N° 7 (18:40).

El cierre de la jornada, a las 19:00, estará a cargo de Santiago Piñero con su gong y cuencos, y culminará con la formación del lazo rosa humano, símbolo global de la lucha contra el Cáncer de Mama.