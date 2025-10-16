LALCEC organiza la jornada de concientización "Viví una Tarde Rosa" por el cáncer de mama

La Asociación de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Pedro llevará a cabo este sábado 18 de octubre la jornada de concientización denominada "Viví una Tarde Rosa - Conectate con la Vida" con motivo del mes de concientización sobre el Cáncer de Mama.
El evento contará con un amplio cronograma que incluye shows artísticos, charlas médicas, música y actividades físicas. La apertura oficial será a las 16:15.
Entre las actividades destacadas se encuentran presentaciones de baile como "Alma Comercial" (16:30) y Free Dance a cargo de la Prof. Giuliana Bonetti (16:45), además del show de tango "Amor y pasión por el tango y La Victrolera de Distrito Danza" (17:15). También habrá una clase de Zumba con la Prof. Adriana Juárez (17:40).
Las charlas informativas sobre prevención estarán a cargo de profesionales de la salud, entre ellos la Dra. Ana Taurizano y la Dra. Micaela Schiaffino (17:25), el Dr. Martín Barbie y el Dr. Gustavo Wagner (17:55), y la Lic. Estefanía Chiorazo junto a las Enfermeras Verónica Palavicini y Jessica Caffieri (18:25). Previamente, a las 17:00, se dictará el "Taller Acompañar: nuestro camino".
El cronograma se complementará con un show musical de Vanesa Mardesena (18:15) y la participación de la Banda de la Escuela Secundaria N° 7 (18:40).
El cierre de la jornada, a las 19:00, estará a cargo de Santiago Piñero con su gong y cuencos, y culminará con la formación del lazo rosa humano, símbolo global de la lucha contra el Cáncer de Mama.