Entregaron plantas a productores en el marco del Programa de Fomento a la Fruticultura

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, realizó una nueva entrega de plantas frutales a productores locales y de ciudades vecinas, en el marco del

La jornada de distribución se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Secundaria Agraria N° 1 de Río Tala y benefició a productores de San Pedro, así como de los partidos de Baradero, Campana y Zárate, que participan activamente en el programa.

El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, incluyendo a la ingeniera agrónoma Renata Valgiusti, directora provincial de Horticultura, Fruticultura y Floricultura, acompañada por su equipo técnico. Por parte del municipio local, estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Económico, Ariel Álvarez, y el coordinador de Producción, Hugo Ramírez.

Desde la municipalidad, se destacó "el compromiso de los productores y productoras que se sumaron a esta iniciativa que busca fortalecer la fruticultura bonaerense, diversificar la producción y acompañar el desarrollo sostenible del sector agropecuario en toda la región".

El programa tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento del sector frutícola en la provincia, brindando herramientas y material genético de calidad para mejorar la competitividad y la sustentabilidad de las explotaciones productivas.