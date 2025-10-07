El Hospital SADIV organiza el Congreso de Enfermería centrado en cuidados humanizados

Con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional del personal de salud, elanunció la realización del. El encuentro tendrá lugar el próximo, en el auditorio de la institución, ubicado en Av. Sarmiento 2795.

La jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas bajo el lema: "Cuidados humanizados como eje transversal en la práctica profesional".

El congreso está diseñado para generar un espacio de formación, intercambio y crecimiento, donde la comunidad de enfermería podrá compartir experiencias, actualizar conocimientos y reflexionar sobre la importancia de una atención centrada en la persona.

El evento está destinado a profesionales, docentes y estudiantes de enfermería, y contará con diversas disertaciones, talleres y momentos dedicados al intercambio académico.