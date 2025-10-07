El Hospital SADIV organiza el Congreso de Enfermería centrado en cuidados humanizados

Con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional del personal de salud, el Hospital Privado SADIV anunció la realización del Congreso de Enfermería 2025. El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, en el auditorio de la institución, ubicado en Av. Sarmiento 2795.
La jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas bajo el lema: "Cuidados humanizados como eje transversal en la práctica profesional".
El congreso está diseñado para generar un espacio de formación, intercambio y crecimiento, donde la comunidad de enfermería podrá compartir experiencias, actualizar conocimientos y reflexionar sobre la importancia de una atención centrada en la persona.
El evento está destinado a profesionales, docentes y estudiantes de enfermería, y contará con diversas disertaciones, talleres y momentos dedicados al intercambio académico.
Las autoridades del Hospital SADIV informaron que los cupos son limitados. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: